IPL 2026: ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಡಿಕಲ್ ಜೊತೆಯಾಟ; GT ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ RCB
IPL 2026: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.
Published : April 25, 2026 at 7:24 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಆಟದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಲುಭವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ (100 ರನ್, 58 ಎಸೆತ, 11 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್) ದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 205 ರನ್ ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.
ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ 206 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು RCB ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಬೆಥೆಲ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿತು.
ಈ ಜೋಡಿಯ 115 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೋಪಾನವಾಯಿತು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ (6 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೊಹ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು, 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ (8), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (10) ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಟಿಮ್ ಡೆವಿಡ್ (10) ಮತ್ತು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (23) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ ಶತಕ: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 32 ರನ್, ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (25) ಮತ್ತು ಔಟಾಗದೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (19), ಜಾಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (23) ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.
