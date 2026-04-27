ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ; ತವರಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಾದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
Published : April 27, 2026 at 10:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅದರ ತವರಿನಲ್ಲೇ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾದ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ತರಗಲೆಗಳಂತೆ ಉದುರಿತು. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದರೆ, 6 ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದಂಕಿ ರನ್ ಮೀರಲಿಲ್ಲ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ 12 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಇತರೆ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಧಾನ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ತಂಡದ ಮಹಾಪತನದ ನಂತರ ಡಿಸಿ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ (30) ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (19) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.
ಇದಕ್ಕುತ್ತರಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 34, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 20 ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 23 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ತಂಡ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್ ವಿವರ:
ಡಿಸಿ: 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ 30
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 3/5, ಜೋಶ್ ಹೇಜೆಲ್ವುಡ್ 4/12
ಆರ್ಸಿಬಿ: 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 77
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್- 34
ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್- 1/42
