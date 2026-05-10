ಇಂದು RCB vs MI ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ? ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಸೆಮಿಕರಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೇ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

RCB vs MI ಪಂದ್ಯ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 5:45 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ ಕನಸು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಭೀತಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಲಘು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಕೇವಲ 13 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 10 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ - ಯಾವುದೇ ತಂಡವು 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 35 ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ 19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದುವರೆಗೆ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿ.ಕೀ), ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​: ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಾಜ್ ಬಾವಾ, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ರಘು ಶರ್ಮಾ, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಮಾಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲೆವಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಇಝಾರ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕ್ರಿಶ್ ಭಗತ್.

