ETV Bharat / sports

ಅಚ್ಚರಿ!; ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ RCB ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ!

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಟೀಕಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನ್
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿತು. ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಟಿದಾರ್ ಬಲ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಫಲ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಸೆದ ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕಂಡೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಾಟಿದಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿತು. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು: ಪಂದ್ಯದ 11ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕಂಡೆ 40 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಓವರ್​ಗೆ 20ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್​ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 83ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ತಪ್ಪುನಿಂದ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 210 ರಿಂದ 240 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಮುಂಬೈನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​!!

TAGGED:

R ASHWIN
HARDIK PANDYA
MI VS RCB
R ASHWIN CRITICIZES HARDIK PANDYA
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.