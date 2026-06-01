ETV Bharat / sports

ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ! ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ

ಐಪಿಎಲ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ
ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 6:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಟೂರ್ನಿ ಖ್ಯಾತಿ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 155 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ 18 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತುಲಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​​ ತಂಡಗಳ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಸೋತ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 46.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ವಿಜೇತ ತಂಡವು 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವು 12.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು: ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ' ಮತ್ತು 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್' ಆಟಗಾರರು ಸಹ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಋತುವಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣ?

ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್): 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್​): 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ: 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಋತುವಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್: 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಋತುವಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ: 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್​ ನಮ್ಮದೇ" ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ RCB!!

TAGGED:

RCB
RCB VS GT IPL 2026
IPL 2026 PRIZE MONEY
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.