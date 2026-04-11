ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ವ್ಯರ್ಥ; ಪಂಜಾಬ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್!!

ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​
ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 7:45 PM IST

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. 220 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (57) ಮತ್ತು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (51) ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (69*) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಮತ್ತು 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 120 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಔಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 39, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 38 ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ 18 ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ 105 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್​ ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024ರಲ್ಲಿ 125 ರನ್​ಗಳಿಸಿವ ಮೂಲಕ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ದಾಖಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2025ರಲ್ಲಿ 107 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ.

