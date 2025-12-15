ETV Bharat / sports

IPL 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಾಳೆ: ಸಮಯ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 16) ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿವೆ.

IPL 2026
IPL ಟ್ರೋಫಿ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 10:42 PM IST

1 Min Read
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು 77 ಆಟಗಾರರ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 237.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಋತು ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) 64.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್(ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೂ ಸಹ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು 2026: ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ?

1. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಅಬುಧಾಬಿ

2. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರಿಂದ

3. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌

ತಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು:

  • ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) - 64.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (13 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) - 43.4 ಕೋಟಿ ರೂ (9 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್) - 25.5 ಕೋಟಿ ರೂ (10 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ) - 22.95 ಕೋಟಿ ರೂ (6 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) - 21.8 ಕೋಟಿ ರೂ (8 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) - 16.4 ಕೋಟಿ ರೂ(8 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್‌ಆರ್) - 16.05 ಕೋಟಿ ರೂ (9 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) - 12.9 ಕೋಟಿ ರೂ (5 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) - 11.5 ಕೋಟಿ ರೂ (4 ಸ್ಥಾನಗಳು)
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) - 2.75 ಕೋಟಿ ರೂ (5 ಸ್ಥಾನಗಳು)

