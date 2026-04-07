IPL 2026: ಇಂದು ಬುಮ್ರಾ vs ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಖಾಮುಖಿ!!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : April 7, 2026 at 1:37 PM IST
IPL 2026 MI vs RR: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ 13ನೇ ಪಂದ್ಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಋತುವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಋತುವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಋತುವಿನ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಣಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
Redefining aggressive starts with complete dominance! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Which duo will own the powerplay in Guwahati tonight? 🏟️#TATAIPL 2026 👉 #RRvMI | TUE, 7 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/6FNKLHAKeC
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 31 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಬರ್ಸಾಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮೈದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಸಾಪರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 160 ರನ್ಗಳು, ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 153 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 127 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನವು ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 26 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ರಿಂದ ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
𝐓𝐰𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡-𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬. 𝐎𝐧𝐞 𝐁𝐢𝐠 𝐒𝐭𝐚𝐠𝐞 🏏🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Which all-rounder will be the ultimate 3D force in Guwahati? 🧐#TATAIPL 2026 👉 #RRvMI | TUE, 7th APRIL, 6:30 PM pic.twitter.com/ynSj1fkFSD
ಬುಮ್ರಾ vs ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು 32 ವರ್ಷದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾ), ನಮನ್ ಧೀರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಧೋನಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ನಾಯಕನಾದ'; ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್