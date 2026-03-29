ಇಂದು MI vs KKR ಫೈಟ್: 13 ವರ್ಷದ ಸೋಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂಬೈ!!

ಐಪಿಎಲ್​ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

MI vs KKR ಪಂದ್ಯ
MI vs KKR ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 2:53 PM IST

MI vs KKR: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 2013 ರಿಂದ 2020ರ ಮಧ್ಯೆ 5 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮುಂಬೈನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಕೆಕೆಆರ್ ಕೇವಲ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಡೆಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಕೆಕೆಆರ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ 24 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಎಂಐ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.

13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೋಲು: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್​ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಸೋಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಮುಂಬೈ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ರನ್, ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು: ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ 40.29 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 127.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 967 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅಜೇಯ 109 ರನ್​ ಆಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ನಂತರ ಮುಂಬೈನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (617 ರನ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ನರೈನ್, ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೆ 26 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ 25 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲೆವಾರ್, ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರ್ಮಾವ್, ಅತ್ಯಕರ್ ಇಝಾರ್, ಅತ್ಯಕರ್ ಯಜ್ಹಾರ್ ಬಾವಾ, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರೋವ್‌ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಆಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ಉಮ್ರಾನ್ ಚಕ್ರಜನ್, ಸರಕ್ಜಾನ್, ಸೆಕ್ರಜನ್ ಮಲಿಕ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಸೌರಭ್ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ.

Last Updated : March 29, 2026 at 2:53 PM IST

