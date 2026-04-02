ಕ್ಲಾಸೆನ್​ ಅರ್ಧಶತಕ; ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್!!

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (IANS)
Published : April 2, 2026 at 7:27 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 11:13 PM IST

IPL 2026ರ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಎರಡನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KKR ತಂಡವನ್ನು 65 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 226 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ 227 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರಹಾನೆ ಪಡೆ 16 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 161 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಇದು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಶಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಕೆಕೆಆರ್​: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ(ಸಿ), ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ(ಡಬ್ಲ್ಯೂ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ.

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಸೌರಭ್ ದುಬೆ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ

ಎಸ್​ಆರ್​​ಹೆಚ್​: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (w/c), ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕತ್, ಡೇವಿಡ್ ಪೇನ್

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್: ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಆರ್ ಸ್ಮರನ್, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್.

SRH VS KKR
SRH VS KKR LIVE
SRH VS KKR SCORECARRD
