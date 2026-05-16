ETV Bharat / sports

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೆಕೆಆರ್​ ಗೆದ್ದರೆ ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ!!

ಐಪಿಎಲ್​ನ 60ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದು ಕೆಕೆಆರ್ vs ಗುಜರಾತ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ​
ಇಂದು ಕೆಕೆಆರ್ vs ಗುಜರಾತ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 10:43 AM IST

|

Updated : May 16, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KKR vs GT Match: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 60ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್​ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೆಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿತು. ನಂತರ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕೆಕೆಆರ್​ಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೂರನ್ನೂ ಗೆದ್ದರೂ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿದಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಔಟ್‌ ಫೀಲ್ಡ್​ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದೂ ಸಹ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 163 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಗುಜರಾತ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಿಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆದ್ದರೆ , ಅವರು 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುಜರಾತ್​ ಗೆದ್ದರೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೆಕೆಆರ್​ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡಗಳು - ಕೆಕೆಆರ್​: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾ), ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (ವಿ.ಕೀ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಸೌರಭ್ ದುಬೆ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮುಜರಬಾನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತೀಶ ಪತಿರಾನ, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾ), ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿ.ಕೀ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರವಿಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಜೆನ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

Last Updated : May 16, 2026 at 10:52 AM IST

TAGGED:

CRICKET
KKR VS GT HEAD TO HEAD
KKR VS GT
KKR VS GT PITCH REPORT
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.