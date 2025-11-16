ETV Bharat / sports

IPL 2026: 'ರಸೆಲ್​ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ಕೆಕೆಆರ್'- ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ

2020ರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್​) ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿಗೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈಗ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸದೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ 2014ರಲ್ಲಿ KKR ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 2014 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

2020ರಲ್ಲಿ, KKR ಸಿಇಒ ವೆಂಕಿ ಮೈಸೂರು ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರಸೆಲ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸೆಲ್ ಅವರು​ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರ 133 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 2,593 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (ರೂ. 23.75 ಕೋಟಿ), ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ರೂ. 3.6 ಕೋಟಿ), ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿ), ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ (ರೂ. 6.5 ಕೋಟಿ), ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ (ರೂ. 2.80 ಕೋಟಿ), ಮತ್ತು ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ₹64.3 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಲಾಟ್​ಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ, ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ, ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರಿಲೀಸ್​, ರಿಟೈನ್​ ಆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ; 10 ತಂಡಗಳ ಪರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು?

TAGGED:

ANDREW RUSSEL
IPL 2026 RETENTION LIST
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್​
KKR
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.