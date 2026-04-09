ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್​​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್​ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಷ್ಟ​​!! ಕಾರಣ ಏನು?

ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡ 1 ರನ್​ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಶುಬ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಬ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​
ಶುಬ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
Published : April 9, 2026 at 1:16 PM IST

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 1 ರನ್​ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಬ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 70 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಜಾಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ (52) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ (55) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​​ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ರನ್​ನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ 92 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಪಾಥುಮ್​ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (41) ಮತ್ತು ಡೆವಿಡ್​ ಮಿಲ್ಲರ್ (41) ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ 18ನೇ ಓವರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 19ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 23 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂದಿನ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಡಾಟ್​ ಆದ ಕಾರಣ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 1 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ​ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.

ಗಿಲ್​ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂ​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.22ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್​ ಕಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂದಿನ ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತನ್ನ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಲಕ್ನೂ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

