ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಷ್ಟ!! ಕಾರಣ ಏನು?
ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ 1 ರನ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 1:16 PM IST
IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 1 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (52) ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (55) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.
🚨 SHUBMAN GILL HAS BEEN FINED INR 12 LAKHS FOR MAINTAINING SLOW OVERRATE Vs DELHI CAPITALS 🚨 (Cricbuzz). pic.twitter.com/siejuODLXg— Praveen kumar (@Naninaidu98) April 9, 2026
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 92 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರಲ್ಲದೇ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (41) ಮತ್ತು ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (41) ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ 18ನೇ ಓವರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಡಾಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 1 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.
ಗಿಲ್ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ₹12 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.22ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಕಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂದಿನ ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತನ್ನ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಲಕ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
