ಸತತ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಕೆಕೆಆರ್; ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 4:59 AM IST
GT vs KKR Highlights: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 25ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 180 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 180 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು.
A statement win from #GujaratTitans 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 17, 2026
A captain’s knock from #ShubmanGill powers #GT to their third consecutive victory, sealed with a thrilling last-over finish 💥#TATAIPL | #GTvKKR | [Shubman Gill, Cameron Green, Ajinkya Rahane] pic.twitter.com/FtD5tCWCYe
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೇ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 57 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 22 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 71 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ನಂತರ ಬಂದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೂಡ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 25 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದರು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಔಟಾದರು. 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಗಿಲ್ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 86 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಐದು ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಟೆವಾಟಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತೆವಾಟಿಯಾ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಶಾರುಖ್ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 19.4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ!!