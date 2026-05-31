IPLನಲ್ಲಿಂದು ಸಂಜೆ RCB vs GT ಫೈನಲ್: ಹಾಲಿ-ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಪೈಪೋಟಿ; ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇನಾ?

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕಪ್‌ಗೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಲಿವೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 31, 2026 at 8:56 AM IST

Updated : May 31, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
ಅಹಮದಾಬಾದ್(ಗುಜರಾತ್): ಇಂದು ಸಂಜೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಫೈನಲ್. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇತ್ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ, ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕಿದು 2ನೇ ಕಪ್. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎತ್ತಿದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದು, ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವೈಖರಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು.

ಇನ್ನು, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಶಿಪ್ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಬಲ. ಉಳಿದಂತೆ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಸರೆಯಾಗಬಲ್ಲರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೊಸಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲರು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಬೌಲರ್‌ಗಳು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 26 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಬಲಾಢ್ಯರು?: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 5-4ರ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ತಂಡಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್‌ಸಿಬಿ): ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಸಿಕ್ ದಾರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್, ವಿಕಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಸಿ), ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್

ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟರ್

