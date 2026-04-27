IPLನಲ್ಲಿಂದು ಡೆಲ್ಲಿ VS ಆರ್ಸಿಬಿ: ತವರಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪಾಟೀದಾರ್ ಪಡೆ?
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ 39ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : April 27, 2026 at 3:24 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ(ಡಿಸಿ)ವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಡಿಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. -0.184ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 27, 2026
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಮೋಘ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5ನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಜಿಸುವರೇ ರಾಹುಲ್?: ಡಿಸಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ 59.50ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 187.89 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 357 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ತಲಾ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 54.66 ಮತ್ತು 39.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 328 ಮತ್ತು 238 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 11 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಇತರೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ: ಇತ್ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 34 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ, ಡಿಸಿ ಕೇವಲ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿ ಪಿಚ್ ಹೇಗಿದೆ?: 2023ನೇ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 200. ಹಾಗಾಗಿ, ರನ್ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 197.
ಪೈಪೋಟಿ: ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಸಿ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ಭುವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 109 ಮತ್ತು 122 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7:30
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
