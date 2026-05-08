ಇಂದು ಡೆಲ್ಲಿ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕದನ; ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 11:23 AM IST
DC vs KKR Match: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ 51ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಋತುವನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಆಡಿರುವ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 6 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ತಂಡದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ -0.949 ಆಗಿದೆ.
DC 👉 7th position | 8 points
KKR 👉 8th position | 7 points
Just 1️⃣ point separates the two sides#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #DCvKKR | FRI, 8th May, 6:30 PM
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 3 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 5 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. -0.539 ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ 19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 170 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದರಲಿದೆ: ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 8 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ.
ತಂಡಗಳು - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾಯಕ), ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಟಿ. ನಟರಾಜನ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಸಾಹಿಲ್ ಪರ್ಖ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್, ತ್ರಿಪುರ ವಿಜಯ್, ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಮತ್ತು ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ರಂಜನ್.
