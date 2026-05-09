ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್!!
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
Published : May 9, 2026 at 10:19 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅಲೆನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 143 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅಲೆನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್: ಈ ವರ್ಷ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಲೆನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಸ್ಕಾರ್ಚರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಅವರು 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಕಲಮ್ ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ತಲಾ ಒಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್: ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಲೆನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕಲಮ್ ಅಜೇಯ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 109 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
47 ಎಸೆತಗಳು: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (vs DC, 2026)
49 ಎಸೆತಗಳು: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (vs MI, 2023)
49 ಎಸೆತಗಳು: ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (vs RR, 2024)
53 ಎಸೆತಗಳು: ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (vs ಆರ್ಸಿಬಿ, 2008)
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅಲೆನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕಲಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಕಲಮ್ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಸೆಲ್ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
13 ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು 2008
11 ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ 2018
10 ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ vs ಡಿಸಿ ದೆಹಲಿ 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಅಲೆನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ, ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 147 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅಲೆನ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ -0.169 ಆಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು -1.154 ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
