ಇಂದು DC vs CSK ಮುಖಾಮುಖಿ; ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : May 5, 2026 at 12:41 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 48ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೇ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೇ 6ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ ದೆಹಲಿ 12 ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ 3 ರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸಿ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಿಚ್ ವರದಿ: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 4ನೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು 200+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಇಂದಿನ ದೆಹಲಿ-ಚೆನ್ನೈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 20 ರಿಂದ 33 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ IPL 2026 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ IPL ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು JioHotstar ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾಯಕ), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ/ಟಿ. ನಟರಾಜನ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್/ಅಕಿಬ್ ನಬಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ / ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ / ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್ / ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ.
