ಇಂದು CSK vs MI ಕದನ; ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : May 2, 2026 at 11:31 AM IST
CSK vs MI: ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 44ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಾಂಬರಂ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ -0.784 ಆಗಿದೆ. ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಬೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವುದು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
The bigger the battle, the sharper the comeback. ⚔️🔥#MumbaiIndians return with revenge on their mind after #ChennaiSuperKings took the first round 💛#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6:30 PM pic.twitter.com/GYMmOytYnZ— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆತೆತ್ತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯವು ಚೆಪಾಕ್ನ ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ 210 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪಿಚ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸರ್ಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಬೌಂಡರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ CSK vs. MI ಪಂದ್ಯವು ಪೂರ್ಣ 20 ಓವರ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಾಪಮಾನವು 37 ರಿಂದ 29 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 40 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ 21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನೈ ಕಳೆದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
A full-fledged 𝘽𝘼𝘿𝙇𝘼 is on the cards! 😎🔥😤— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
After facing a record-breaking loss against #CSK at home, #HardikPandya and co. are all set for a revenge at Chepauk! 💛💙#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6.30 PM pic.twitter.com/EoYhTUlFL7
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ: ಚೆನ್ನೈ vs ಮುಂಬೈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾ), ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾ), ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್.
