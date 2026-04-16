RCB ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ CSK: ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಈ ಹಾಡು!!

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನುಡಿಸಲಾದ ಹಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ​

ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 11:28 AM IST

CSK Complaint Against RCB: ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಏನಾಯ್ತು?: ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್​ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ನುಡಿಸಲಾದ ಹಾಡೊಂದು ಇದೀಗ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿಯನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಹಾಡು: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನುಡಿಸಲಾದ "ದೋಸಾ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ಚಟ್ನಿ" ಹಾಡು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು ಡಿಜೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತವರು ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದಾಗ ಡಿಜೆ ಆಪ್ರೇಟರ್​ ಕಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ದೋಸಾ-ಇಡ್ಲಿ" ಹಾಡು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟ್ ಆದಾಗ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಡಿಜೆ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ತಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಆಪ್ರೇಟರ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ರೋಚಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 2024 ರಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಜೆ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ

