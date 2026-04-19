ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಔಟ್; ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 3:34 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಲೀಗ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 26 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ಡರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ​KKR vs RR ಮತ್ತು PBKS vs LSG ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದು CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ತಂಡವು 196 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಔಟಾದ ನಂತರ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 184 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹಸ್ಸಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 177.87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹಸ್ಸಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮ್ಹಾತ್ರೆ 77.87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು."ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣವಕಾಶವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿರುವ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

