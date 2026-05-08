ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ 8 ಪುಟಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ; ತಪ್ಪಿದರೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 8 ಪುಟಗಳ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 1:11 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಆಟಗಾರರ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸವೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರೆಗೆ ನೀತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಮಂಡಳಿಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆ 8 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಜನರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇಪಿಂಗ್ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳು, ಡಗೌಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ತಂಡದ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಾರದು, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (PMOA) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಂಡವು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಮೂವೆಮೆಂಟ್ ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೂದಿಸಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸಮಗ್ರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರೀ ದಂಡ: ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಯಾರನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
