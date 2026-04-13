IPL 2026: ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ; ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಸಿಸಿಐ?

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 11:06 AM IST

ಭಾನುವಾರ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್​ಸಿಬಿ ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ (78), ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ (53) ಮತ್ತ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (50) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ 240 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕೆಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 222 ರನ್​ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 18 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ವರ್ತನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 131.58 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್​ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.​

ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಎಸೆದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2.2 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಮೈದಾನದೊಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಸೆಯುವುದು ಲೆವೆಲ್-1 ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 10-25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.2 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು, ವಿಕೆಟ್ ಒದೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಲೆವೆಲ್ -1 ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೊಹ್ಲಿ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ವಿರುದ್ಧ 1000 T20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ T20 ರನ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (977) ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (901) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಸೆರಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ವಿರುದ್ಧ 37 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1030 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

