ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ; ಕಾರಣ ಏನು?

ಐಪಿಎಲ್​ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 3:12 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:18 PM IST

ಗುರುವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 48 ರನ್‌ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು . ಅವರು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25 ಪ್ರತಿಶತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, "ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ". ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ರೆಫರಿಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ, ಪಂದ್ಯ ರೆಫರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ವಿವಾದ: ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ 9ನೇ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಕ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತಾಕಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಾಟೌಟ್​ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಪೈರ್​ ಔಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಹ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಂಪೈರ್​ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ 65 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು​: ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 65 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ​ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 226 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ 227 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 48ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 46 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರಹಾನೆ ಪಡೆ 16 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 161 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ 2 ರನ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

