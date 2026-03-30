ಗ್ರೀನ್​ ಕುರಿತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!!

ಕ್ಯಾಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಕುರಿತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (IANS)
Published : March 30, 2026 at 5:45 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಹಾನೆ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್​ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಂಡವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ತಂಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರೀನ್ ಏಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಹಾನೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ರಹಾನೆ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ರಹಾನೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೆನ್ನಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಮತೀಶ ಪತಿರಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರವೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೆಗಾ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ.

