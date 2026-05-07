IPL 2026: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೊ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 22 ವರ್ಷದ ಕೂಪರ್ ಕೊನೆಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 7, 2026 at 1:58 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನ 49ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 33 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ 22 ವರ್ಷದ ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಅಜೇಯ 107 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಕೊನೊಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೊನೊಲಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
2016ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷ 122 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊನೊಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ 22 ವರ್ಷ 257 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು
- ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ (ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) - 22 ವರ್ಷ 257 ದಿನಗಳು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (2026)
- ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) - 23 ವರ್ಷ 122 ದಿನಗಳು vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (2016)
- ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) - 23 ವರ್ಷ 153 ದಿನಗಳು vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (2010)
- ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) - 23 ವರ್ಷ 330 ದಿನಗಳು vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (2013)
- ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್) - 23 ವರ್ಷ 352 ದಿನಗಳು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (2023)
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಗೇಲ್ ಅಜೇಯ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಅಜೇಯ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
