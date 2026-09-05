"ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಲ್ಲ"; ಬಿಸಿಸಿಐ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಒಎ!!
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ವಸತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 6:16 PM IST
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಘ (ಐಒಎ) ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಐಒಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಐಒಎ ಸಿಇಒ ರಘುರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "BCCI ಸಿಇಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಜಪಾನ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಐಒಎ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
Believe it or not, the BCCI is going to send a team to Japan to ‘assess’ the accommodation our 5-star cricketers have to stay in. Our country’s cricketers want to stay in accommodations that befits their status and not at the Asiad Village with the other athletes who bring medals…— Mohan Sinha 🇮🇳 (@Mohansinha) September 5, 2026
ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಘಟಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಅವರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರವೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ತಂಡಗಳು ಎರಡು ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.
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