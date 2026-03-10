ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ: ಕಾರಣ ಏನು?
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:07 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.9 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು?: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸತತ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಸೇರಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಎಸೆದರು, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಿಚೆಲ್ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
India pacer fined for breaching the ICC Code of Conduct during the #T20WorldCup Final.https://t.co/NbnGMkIbzE— ICC (@ICC) March 10, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಓವರ್ ನಂತರ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆವೆಲ್ 1ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡಗಳೇನು?: ಲೆವೆಲ್ 1 ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೇ, ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್: ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಕಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 15 ಓವರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅಜೇಯ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್!!