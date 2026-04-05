ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ರೋಚಕತೆ & ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ- ವಿಡಿಯೋ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 5:07 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​, ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಚಕತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಂಡವೆಂದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ಆಡುವಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು 'ಬನ್ನಿ, ಆಟ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಳದಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 'ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು CSK vs RCB ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್​ಸಿಬಿ, IPL 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವು 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 202 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಭೇದಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ, ವೆಂಕಟ್ ಇಲ್ವುಡ್, ವೆಂಕಟ್ ಇಲ್ವುಡ್, ವೆಂಕಟ್ ಹಜಲ್‌ವುಡ್ ಯಾದವ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್.

