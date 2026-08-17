ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಲೌಟ್; ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಡೇಜಾ!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 178 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 5:04 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 178 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ದಿನಂದು ಮೊದಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಗಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 79.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 284 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 80 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ಲಾಹಿರು ಉದಾರ 27, ದಿನೇಶ್ ಚಾಂಡಿಮಲ್ 4, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ 14 ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೇಶರ ನುವಂತ 2, ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 10 ಮತ್ತು ಲಹಿರು ಕುಮಾರ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಉಳಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 4, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 3, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೇವಲ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 116.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 462ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 82ರನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 39 ರನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ರನ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 24, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 16, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 13 ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 11 ರನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2 ರನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 4 ವಿಕೆಟ್, ಕೇಸರ ನುವಂತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಡೇಜಾ: ಮೂರನೇ ದಿನ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಲಂಕಾದ ಕೇಶರ ನುವಾನಾಥ ಅವರನ್ನು ದಿನದ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಕೇಶರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಡೇಜಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ 348 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನಂತರ ಬಿಸ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ 266 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಂಗನ ಹೆರಾತ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಅವರ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಾತ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, 433 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಟ್ಟೋರಿ 362 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ -5 ರಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಡೆರೆಕ್ ಅಂಡರ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 297 ಮತ್ತು 271 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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