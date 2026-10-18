ಇಂದು ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎರಡನೇ ಟಿ20; ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 9:54 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಪಾರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (39) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (49) ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
1st T20I: ✅ 2nd T20I: ⏳ Team India are ready to continue their dominance! 💙🔥 #INDvZIM | 2nd T20I 👉 SUN, OCT 18, 6.30 PM https://t.co/4XfLPihJTK— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2026
ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಧಾನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ರಾಯ್ಪುರ ಪಿಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ
ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 208 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷಿಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 23, 25 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 6.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Experienced campaigner 🤝 Confident debutant 🟰 Duo that thrives 🔥 🎥 Hear from #TeamIndia's match-winners Deepti Sharma and Niki Prasad 🙌 - By @jigsactin #INDvZIM | @mflone_ | @Deepti_Sharma06 https://t.co/HNr7FKK4Hw— BCCI Women (@BCCIWomen) October 17, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿ,ಕೀ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಾಂತಿಗೌಡ, ಗುಣಲನ್ ಕಮಲಿನಿ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಜಿಂತಿಮಣಿ ಕಲಿತಾ, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಮಾಡೆಸ್ಟರ್ ಮುಪಾಚಿಕ್ವಾ (ವಿ.ಕೀ), ಜೋಸೆಫೀನ್ ಎನ್ಕೊಮೊ (ನಾ), ಕೆಲಿಸ್ ಂಡ್ಲೋವು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಜಾ, ಶರ್ನೆ ಮೇಯರ್ಸ್, ನ್ಯಾಶಾ ಗ್ವಾಂಜುರಾ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾವುಂಗಾ, ಚಿಪೋ ಮುಗೇರಿ-ತಿರಿಪಾನೊ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾ ಚಿಪಾರೆ, ಒಲಿಂಡರ್ ಚಾರೆ, ತೆಂಡೈ ಮಕುಶಾ, ಕುಡ್ಜೈ ಚಿಗೋರಾ, ಲೋರಿನ್ ಫಿರಿ, ನೋಮ್ವೆಲೋ ಸಿಬಂದಾ, ಚಿಡ್ಜಾ ಧುರುರು.
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