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ಪ್ರತಿಕಾ ಸೂಪರ್​ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ;  ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಜಯ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : October 23, 2026 at 8:17 PM IST

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INDW vs ZIMW 1st ODI: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ್ದ 197 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನು 23 ಓವರ್​ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್​ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 94 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವು ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 32 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಂಧಾನ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಶಫಾಲಿ ಪ್ರತಿಕಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 106 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಶಫಾಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 64 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಕಾ ಶತಕದಾಟ

ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 100* ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಲೋರಿನ್ ಫಿರಿ 1 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮುಪಾಚಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಿಪೊ ಮುಗೆರಿ ತಿರಿಪಾನೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 46ರ ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಚರಣಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 21 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಿರಿಪಾನೊ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು. 46 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ 70ರ ಗಡಿ ತಲುಪವಷ್ಟರಲ್ಲೆ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.

ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಲೊವ್ಡ್​ ಬಿಜಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ 92 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಿಚೆಲ್ಲೆ ಮವುಂಗಾ (29 ರನ್​) ಸಹ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 2 ಮತ್ತ ಶಫಾಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

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Last Updated : October 23, 2026 at 8:17 PM IST

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INDW VS ZIMW ODI
ಭಾರತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
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ಭಾರತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​

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