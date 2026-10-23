ಪ್ರತಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಜಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:17 PM IST
INDW vs ZIMW 1st ODI: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ್ದ 197 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನು 23 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 94 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವು ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಂಧಾನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಶಫಾಲಿ ಪ್ರತಿಕಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 106 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಶಫಾಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 64 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು.
A boundary to get to a memorable HUNDRED 🥳 Pratika Rawal does in fine fashion 💯 Updates ▶️ https://t.co/rohw1JYI7e #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @RawalPratika https://t.co/gDxaXf2uM8— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026
ಪ್ರತಿಕಾ ಶತಕದಾಟ
ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 100* ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲೋರಿನ್ ಫಿರಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮುಪಾಚಿಕ್ವಾ ಮತ್ತು ಚಿಪೊ ಮುಗೆರಿ ತಿರಿಪಾನೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 46ರ ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಚರಣಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಿರಿಪಾನೊ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು. 46 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ 70ರ ಗಡಿ ತಲುಪವಷ್ಟರಲ್ಲೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
📸 📸 Special frames of a truly 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠 💯 Updates ▶️ https://t.co/rohw1JYI7e #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @RawalPratika https://t.co/t5F7KlY9d9— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026
ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಲೊವ್ಡ್ ಬಿಜಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ 92 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 62 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಿಚೆಲ್ಲೆ ಮವುಂಗಾ (29 ರನ್) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 2 ಮತ್ತ ಶಫಾಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
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