ಕ್ಯಾಚ್​ ಬಿಟ್ಟರೂ ಮ್ಯಾಚ್​ ಬಿಡದ ಭಾರತ! ಮಂಧಾನ, ಶೆಫಾಲಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 10:58 AM IST

INDW vs SLW 4th T20I: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಇದೀಗ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೆಫಾಲಿ 79 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಂಧಾನ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 80 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 40 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಹಸಿನಿ ಪೆರೆರಾ (33), ಚಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (52), ದುಲಾನಿ (29), ಹರ್ಷಿತ ಸಮರವಿಕ್ರಮ (20), ನಿಲಾಕ್ಷಿಕ ಸಿಲ್ವಾ (23) ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 191 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಭಾರತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿತ್ತು. 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 190ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ - ಶೆಫಾಲಿ: ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 162 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು, ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಇರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ 143 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ

  • 162 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೈಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, 2025*
  • 143 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಐಲೆಟ್, 2019
  • 137 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್, 2024

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ: 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 412 ರನ್ ಗಳಿಸಿದವು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 221 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂದನ್ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸಿದ 217 ರನ್‌ಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿತು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 80 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 10000 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಂಧಾನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 280 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9,973 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 27 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 281 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಧಾನ, 291 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಮಿಥಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಂಧಾನ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿಥಾಲಿ, ಸುಜೀ ಬೇಟ್ಸ್ (10,652), ಮತ್ತು ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (10,273) ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಂಧಾನ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಥಾಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 699 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್, 7805 ಏಕದಿನ ರನ್ ಮತ್ತು 2364 ಟಿ20ಐ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸುಜೀ ಬೇಟ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 5936 ಏಕದಿನ ರನ್ ಮತ್ತು 4716 ಟಿ20ಐ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ 1676 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್, 5992 ಏಕದಿನ ರನ್ ಮತ್ತು 2605 ಟಿ20ಐ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್‌ಗಳು

10868 - ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (ಭಾರತ)

10652 - ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)

10273 - ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)

10053* - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)

ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು. 222 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡ 191 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಯ್ತು. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾನ್ನರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 184 ರನ್ ಅಗಿತ್ತು.

ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ

  • 191/6 vs IND-W, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, 2025*
  • 184/4 vs MAS-W, ದಂಬುಲ್ಲಾ, 2024
  • 182/4 vs SCO-W, ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, 2022

ಶೆಫಾಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮಂಧಾನಾ: ಮಂಧಾನಾರ 80 ರನ್‌ಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಟಿ20ಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ 79 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಂಧಾನ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್

  • 80 ರನ್ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ,
  • 79 - ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, 2025
  • 79 - ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, 2025​

ಸಿಕ್ಸರ್​ ಕ್ವೀನ್​ ಮಂಧಾನ: ಮಂಧಾನಾ ತಮ್ಮ 80 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್

  • 80 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
  • 78 - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್
  • 69 - ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ

ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ: ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಐದನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಐದನೇ ಟಿ20ಐ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2025ರ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.

December 29, 2025 at 10:58 AM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

