ಇಂದು ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟಿ20; ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ!!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಇಂದು ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 11:20 AM IST

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಡರ್ಬನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20ಐ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದುರಗೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 4 ಬಾರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.

ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಡರ್ಬನ್ ನ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಮೀಡ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್​ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ. ಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಪಿಚ್​ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ಗಳ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 50% ಇದ್ದರೇ, ಚೇಸಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 135 ಆಗಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 116 ಆಗಿದೆ.

ತಂಡಗಳ ಬಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್​ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು ಅವರು 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಸಹ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ಸ್​: ಅಯಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತ ಪರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ತಂಡಗಳು - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ (ನಾಯಕಿ), ಸುನೆ ಲೂಸ್, ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಅನ್ನೆಕೆ ಬಾಷ್, ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಸಿನಾಲೊ ಜಫ್ತಾ (ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್), ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ತುಮಿ ಸೆಖುಖುನೆ, ನಾನ್‌ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ, ಅಯಂಡ ಹ್ಲುಬಿ, ಕೈಲಾ ರೇನೆಕೆ, ಟೆಬೊಗೊ ಮಚೆಕೆ, ಎಲಿಜ್-ಮಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಭಾರತ: ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್), ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಉಮಾ ಚೆಟ್ರಿ, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಇಂದು KKR vs RR ಪಂದ್ಯ; ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ಮಾಹಿತಿ

