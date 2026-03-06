ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕುಸಿದ ಭಾರತ 198ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 198 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
INDW vs AUSW Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪರ್ತ್ನ WACA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ) ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 198 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಪರ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (4) ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ನಂತರ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (35) ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ (18) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಆದರೂ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಬಿಳಿಕ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (19) ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (7), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (11), ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ (5) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೆಮಿಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ (34*) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು 200ರ ಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಲೂಸಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ 3, ಬ್ರೌನ್ 2, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (2) ಮತ್ತು ಫೊಬೆ ಲಿಚಿಫೀಲ್ಡ್ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿ ಹೀಲಿ ಸಹ (13) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಪೆರ್ರಿ (42) ಮತ್ತು ಅನಾಬೆಲ್ ಸುಥರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (16) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘಾರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
