ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೌರ್, ದೀಪ್ತಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 10:17 AM IST
INDW vs SLW 3rd T20I: ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಲಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 112 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 6.4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ T20I ಸರಣಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಶೆಫಾಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಭಾರತದ ಪರ ಶೆಫಾಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೆಫಾಲಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಮಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 112 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ರೇಣುಕಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ದೀಪ್ತಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್: ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಯಕಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು 130 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 77ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕಿಯರು
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಭಾರತ) - 77 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 76 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಹೀದರ್ ನೈಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 72 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 68 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೌರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳು
16 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ
14 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
14 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
14 ಪಂದ್ಯಗಳು - ಹೀದರ್ ನೈಟ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ: ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಮತ್ತು 150 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀಪ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಗನ್ ಶುಟ್ ಅವರ 151 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
