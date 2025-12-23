ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್​ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್​​!

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬೌಲರ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೌಲರ್
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೌಲರ್ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 4:44 PM IST

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್​ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪರ ಧರ್ಮ ಕೆಸುಮಾ (110) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೆಸುಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 167 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಶಹ ಅಬ್ರಾರ್​ ಹುಸೇನ್​, ಎಟಿಯೆನ್ನೆ ಬ್ಯೂಕ್ಸ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾನೆಕೊಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 107 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಲುಕ್ಮನ್ ಬಟ್ 48 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಶಹ ಅಬ್ರಾರ್​ ಹುಸೇನ್​ 37 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಆಟಗಾರರು ಡಕೌಟ್​ ಆದರೇ ಎಟಿಯೆನ್ನೆ ಬ್ಯೂಕ್ಸ್ 15 ರನ್​ ಮತ್ತು ನಿವೇದ್ ಗಿರೀಶ್ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪರ ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನ್​ 5, ಡ್ಯಾನಿಲ್ಸನ್ ಹಾವೋ, ಅಂಜರ್ ಟಡಾರಸ್ ತಲಾ 2 ಮತ್ತು ಗೆಡೆ ವಿಗುನಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 60 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು 8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಿಯಂದನ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಿಯಂದನ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ನೀಡಿದ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡುವ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್​ಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯಂದನ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

15ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರಿಯಂದನ್​ ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಂದನ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ದೇಶೀಯ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2013-14ರ ವಿಕ್ಟರಿ ಡೇ ಟಿ೨೦ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಹೊಸೇನ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2019-20ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಿಯಾನಂದ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 14 ಬಾರಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ.

T20I ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು

  • 5 ವಿಕೆಟ್ - ಗೆಡೆ ಪ್ರಿಯಂದನಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) vs ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, 2025
  • 4 ವಿಕೆಟ್ - ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ (ಶ್ರಿಲಂಕಾ) vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, 2019
  • 4 ವಿಕೆಟ್​ - ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, 2019
  • 4 ವಿಕೆಟ್ - ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್) vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 2022
  • 4 ವಿಕೆಟ್ - ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 2022

