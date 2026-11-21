ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್: ಸಾತ್ವಿಕ್, ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 1:32 PM IST
Hong Kong Open2026: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ವೀ ಚೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಕೈ ವೂನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 41 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 18-21, 19-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 4-4 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಇದು 7-7ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಬಳಿಕವೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯಿತು 10-10ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಗೊಂಡಿತು, ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವು ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18-19 ಅಂತರದಿಂದ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
SATWIK & CHIRAG STORMS INTO FINALS 🔥 The Indian Duo defeated Malaysian Pair 🇲🇾 21-16, 18-21, 21-11 at China Masters (S750) LET’S GOOOOO FOR GOLD!!! 💪🏅 https://t.co/oSaZ5UrN5b— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 7-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಸತತ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 9-7 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ವಿರಾಮದವರೆಗೂ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಮಲೇಷಿಯನ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 14-9ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 19-19ಕ್ಕೆ ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 19-21 ಅಂತರದಿಂದ ಗೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಅಂತ್ಯ
ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಹ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕುನ್ಲಾವುಟ್ ವಿಟ್ಟಿಡಾಸೋರ್ನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-17, 21-7 ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋತರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
STRAIGHT-SETS EXIT FOR SATWIK-CHIRAG IN HONG KONG! 5th seeds Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty bow out of the Hong Kong Open 2026 semifinals after falling 18–21, 19–21 to Malaysia's Man Wei Chong & Tee Kai Wun. Match Breakdown: 🔸 Game 1: Trailing 13–17, a late Indian push fell short as Man/Tee closed 21–18. 🔸 Game 2: Down 10–15, Satwik-Chirag clawed back to 19–19 before dropping the final two points for 19–21. #HongKongOpen2026 #SatwikChirag #badmintonmalaysia— Pitch & Court (@PitchandCourtHQ) November 21, 2026
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೋರ್ನ್ಪಾವಿ ಚೋಚುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು 21-19, 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೆನ್ ಯು ಫೀ 21-18, 24-22 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
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