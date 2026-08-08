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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಆಘಾತ!!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 3:44 PM IST

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ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಆಧರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​: ಸುದರ್ಶನ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅವರು 121 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (29*) ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (3*) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೆ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (2) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (1) ಸಹ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (40) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡವು 363/8 ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ಗೂ ಗಾಯ

ನಾಯಕ ಶುಬ್​ಮನ್​ ​ಗಿಲ್ ಸಹ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ನೆಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಲ್ ಅವರ ಕೈಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಗಿಲ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಅವರ ಗಾಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

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