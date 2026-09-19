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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಟೆಕ್​ಬಾಲ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮ್ಸಿಗೆ ಸೋಲು; ಕಂಚಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಟೆಕ್​ಬಾಲ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಕ್​ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಟೆಕ್​ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 2:49 PM IST

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2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟೆಕ್​ಬಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಇಮಾ ಸುಮಯಾ ವಿರುದ್ಧ 12-7, 9-12, 7-12 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಕ್ವಿಮ್ಸಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗುತಿತ್ತು. ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಯುನಾ ಸಕಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಬಾಲ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡವು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 12-7 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 9-12 ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೆ ವೇಗವನ್ನು ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ 12-7 ರಿಂದ ಸೆಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಚು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಟೆಕ್ಬಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ರೆಪೆಚೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಅಬುಲೆನ್ಸಿಯಾ ಜೊವಾನಾ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಈಗ ಭಾನುವಾರ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಡಿ'ಸೋಜಾ-ಬೇಗ್ ಜೋಡಿ ರೆಪೆಚೇಜ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 12-3 ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 12-6 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು: ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಬೇಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಕ್ಸಿಯಾನ್ ನ್ಘಿ ಟ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊವಾಂಗ್ ಮಿನ್ಹ್ ಟಾನ್ ನ್ಗುಯೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 12-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಸೆಟ್​ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 12-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ರೆಪೆಚೇಜ್​ಗೆ ತಲುಪಿತು.

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ಟೆಕ್​ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ವಿಮ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ
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