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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ

ಆರ್ಚರಿ ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ ಟೀಮ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಆರ್ಚರಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಆರ್ಚರಿ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 12:57 PM IST

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪುರುಷರ ಆರ್ಚರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೀಮ್​ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

ಸಾಹಿಲ್ ಜಾಧವ್, ಕುಶಾಲ್ ತಲಾಲ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿಯಾವೊ ಲಿಯಾವೊ, ಕ್ಸಿನ್ಯಿ ಲಿಯು ಮತ್ತು ಜಿಂಗ್ಯು ಶಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು 238-237 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲವಾದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದವೇಳೆ 58-60 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಶಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ 118-120 ರಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಚೀನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿಯಾವೊ ಲಿಯಾವೊ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಆರು ಶಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೋಷರಹಿತ 238 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 236-229 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವು ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್​ ಆರ್ಚರಿ ಟೀಮ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡ 2023ರ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮಹಿಳೆಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನ

ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಟೀಮ್​ ಈವೆಂಟ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ, ಚಿಕಿತಾ ತನಿಪರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು 238-234 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬಲ್​ ಗೋಲ್ಡ್​; ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

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