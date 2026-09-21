ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಗೊಂಡರೂ ಭಾರತದ ಸುಚಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ? ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾವದ ನಿಯಮ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಚಿತಾ ತರಿಯಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 2:55 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಿಡಿಲಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅಲ್ತಂಕಿಮೆಗ್ ಬೈಗಲ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಚಿಕಾ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಟಿಯೊ ಮತ್ತು ಸುಚಿಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಡ್ರಾ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುಚಿಕಾ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Suchika Tariyal leaves the MMA arena with a historic Bronze for India at the Asian Games after a strong fightback 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2026
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ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಕಾರಣ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟಿಯೊ ಸುಮಾರು 700 ಗ್ರಾಂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಚಿಕಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಸುಚಿಕಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪದಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೀಗಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಟಿಯೋ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿ ಮೊದಲು ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಟಿಯೋ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಂತಿಮ ಬಜರ್ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿಳದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಟಿಯೊ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಭಾರತ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. "ಭಾರತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಯಿ ಹೂನ್ ಟಿಯೊ, ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 700 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು" ಎಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
VIDEO | Nagoya, Japan: Suchika Tariyal was left heartbroken after a closely fought bout ended in a controversial weight-based ruling, but the Indian fighter still created history by winning the country’s maiden Asian Games medal in mixed martial arts at the 20th edition of the… pic.twitter.com/J7mZgRncAC— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅಲ್ತಂಕಿಮೆಗ್ ಬೈಗಲ್ಮಾ ಅವರನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು 3 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 2026 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪದಕಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.
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