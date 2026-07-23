ಅಚ್ಚರಿ! ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪದಕ: ಹೇಗೆ?
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 3:20 PM IST
2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂವರು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
Medal Alert— 🇮🇳 Thomas Cup 22 🏆 (@Anmolkakkar27) July 23, 2026
Lovlina Borgohain confirmed the first medal for India in Boxing 🥊
She got a bye in QF hence assured of a medal at the Commonwealth Games pic.twitter.com/ktWidvG7jv
ಟಫಾಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್, 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟುವಾಲುವಿನ ಟಫಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಲೊವ್ಲಿನಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೇ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಕೇವಲ 10 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ 125 ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಎರಡು ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಜೂಡೋ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಜು ಎಂಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
Glasgow Commonwealth Games: India already has a medal in its kitty, even before the Games officially begin!— India_AllSports (@India_AllSports) July 23, 2026
Star boxer Lovlina Borgohain gets a first-round bye and is straight into 75kg Semis, assuring India of a medal. #Glasgow2026 pic.twitter.com/hoOxcskPSN
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 61 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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