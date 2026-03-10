ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ; 23 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು!!
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಭಾರತ 7 ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 6:28 PM IST
Team India: 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸೋತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. ಇದು ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿತು.
ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರೀತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 23 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುರಿದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುಗವು 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2024ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅಂಡರ್-19 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 2025ರ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿತು.
ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ತಂಡವು 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
23 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿರುವ 7 ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
2024 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ
2025ರ ಮಹಿಳಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್
2025ರ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್
2025ರ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
2026ರ ಪುರುಷರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
