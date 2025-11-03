ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; 25 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : November 3, 2025 at 6:58 AM IST
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಳುಬೀಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 52 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ವರ್ಮಾ-ಶರ್ಮಾ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಶೋ: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (78 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87, 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58, 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45, 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಖಾಕಾ (3/58) ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಮ್ಲಾಬಾ, ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
299 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ (23) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 51 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅಮನ್ ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮುರಿದರು. ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀಚರಣಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದರು ಬಾಷ್ (0) ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸುನೆ ಲೂಸ್ (23) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿತು. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಜಾಣತನದಿಂದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಶೆಫಾಲಿ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುನೆ ಲೂಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 52 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಶೆಫಾಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಿಜನ್ನೆ ಕಪ್ (4) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಪಡೆದರು.
ಒಂದೆಡೆ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೃತಿಗೆಡದ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಗ ಗೆಲವಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ 246 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
