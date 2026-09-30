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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ
ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 5:32 PM IST

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ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 44 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸುನೆಲಿಟಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೊರಿಯಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಕೊರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವು ಮೊದಲಾರ್ಧದವರೆಗೂ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೆಫರಿ 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜೀತ್ ಕೌರ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಶಿಕಾ 44ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸುನೆಲಿಟಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಟೊಪ್ಪೊ 48ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿದರು.

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