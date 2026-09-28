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ಭಾರತ vs ರಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು; ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪಂದ್ಯ

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (Getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 5:12 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಫಿಫಾ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಂಡೋದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಿಶೋರ್ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿರಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ SAFF ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡಲಿರುವ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 69ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, 27ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ SAFF ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಯಲಲಿತಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು. 2021ರ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಹಿಳಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಪಿಂಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು.

ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೋಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಛೆಟ್ರಿ

ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಛೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೋಚ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಚ್ ಅಂತಿಮ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆಡುವುದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಪುರುಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಂಡ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ರಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೋಲ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಲವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಪನಾಮಗೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅವರ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

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ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್
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