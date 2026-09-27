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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026: ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಣಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 7-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 8:04 PM IST

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ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 7-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಪರ ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪೂಲ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ (17 ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸುನೆಲಿತಾ (22 ನೇ ಮತ್ತು 24 ನೇ), ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ (26 ನೇ), ರುತುಜಾ ದಾದಾಶೋ ಪಿಸಾಲ್ (29 ನೇ), ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್ (35 ನೇ) ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ (55 ನೇ) ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಗೋಲಾಗಲು ಬಿಡದೆ ತಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಲೀಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಸುನೆಲಿಟಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಮತ್ತು ರುತುಜಾ ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 6-0ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳು ದೊರೆತವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಲಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 24 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 15 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 24 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಗೋಲಾಗಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಆಯ್ತು.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಚೀನಾ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಸೆಮಿಸ್​ಗೆ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಪೂಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
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