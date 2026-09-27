ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಣಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 7-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 8:04 PM IST
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು 7-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಪರ ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪೂಲ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ (17 ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸುನೆಲಿತಾ (22 ನೇ ಮತ್ತು 24 ನೇ), ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ (26 ನೇ), ರುತುಜಾ ದಾದಾಶೋ ಪಿಸಾಲ್ (29 ನೇ), ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್ (35 ನೇ) ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ (55 ನೇ) ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
𝗙𝗜𝗩𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗙𝗜𝗩𝗘! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2026
The Indian Women’s Team signs off the Pool B stage with a commanding 7-0 win over Singapore at the Asian Games 2026! 🏑💪
A perfect pool-stage campaign as India march into the semi-finals! 🙌🇮🇳
Up Next: South Korea in the semis on… pic.twitter.com/4lt0YsRsVp
ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಗೋಲಾಗಲು ಬಿಡದೆ ತಡೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಲೀಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಸುನೆಲಿಟಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಮತ್ತು ರುತುಜಾ ಕೂಡ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 6-0ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ದೊರೆತವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಲಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 24 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 15 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮೂರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 24 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಗೋಲಾಗಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಆಯ್ತು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಚೀನಾ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
A look back at the action as the Indian Women’s Team wrapped up their Pool B campaign with a commanding 7-0 win over Singapore at the Asian Games 2026! 🏑💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2026
Five games. Five wins. Here are the moments from another strong outing in Japan! 📸🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/jdInRp1pCH
ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆದಿದ್ದ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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