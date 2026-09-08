ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಜಪಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 7-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 5:32 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 7-0 ಅಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲೈಟ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತವು ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಚೀನಾ ಸಹ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 11-1 ಅಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗕𝗢𝗨𝗡𝗗 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 8, 2026
The Indian Junior Women’s Team seals a commanding 7-0 win over Japan and books its place in the Quarter-final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/g0NNfH3qF0
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಐದನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜಪಾನಿನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 9ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 2-0ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾದವ್ 14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3-0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಭಾರತವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧. 🏑🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 8, 2026
Purnima Yadav takes home the Player of the Match award after scoring twice in India’s 7-0 win over Japan at the AHF Junior Asia Cup 2026! 🇮🇳🏆
A standout performance from Purnima! 💪✨#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/kVaKWcVr7q
ಆದರೆ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಗೀತಾ ಯಾದವ್ 41 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 4-0 ಗೆ ಏರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 6-0 ಅಂತರದ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾನೆ ಅವರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
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